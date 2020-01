Pat Riley, jeden z najúspešnejších koučov v histórii NBA, mal starých rodičov Slovákov

Poslal som mejl do jeho firmy Riles & Co., či je to pravda a za pár hodín prišla odpoveď: You're right, that’s it!!! Jeho starí rodičia Adam Baloga a Mária Cecília (rod. Hamráková) sa narodili v 70.rokoch 19.storočia na Slovensku.

Patrick James Riley sa narodil 20. marca 1945 v meste Rome, štát New York, americkému bejzbalistovi a bejzbalovému manažérovi írskeho pôvodu Leonovi Rileymu a dcére Slovákov Mary Rosalii Ballogovej (1909-2006). Jeho rodičia sa spoznali na konci 20. rokov v coloradskom Pueble, kde Mary pracovala ako čašníčka. Po ich svadbe bola až do konca života paňou v domácnosti, zatiaľ čo manžel a synovia športovali. Leon si zahral pár zápasov v MLB, Patrickov starší brat Lee bol päť rokov hráčom NFL. Keďže otec bol športovec a tréner, Rileyovci boli často na cestách. Pat spomínal, ako bola Mary za volantom a vozila všetkých svojich šesť detí v kombi s drevenými časťami karosérie, a ako spávali v rôznych hoteloch a hrávali sa na schovávačku v tanečných sálach. Rodičia boli silní katolíci, ktorí viedli svoje ratolesti k viere a disciplíne; najmä Leon vládol doma tvrdou rukou (a v neskorších rokoch sklamanie z nenaplneného bejzbalového sna utápal v alkohole).

Mama Pata Rileyho, slovenská Američanka Mary Balloga. (ESPN)

Pat musel navyše každý deň chodiť do kostola a robiť miništranta, takže prirodzene proti tomuto všetkému rebeloval. Túlal sa po nebezpečných štvrtiach mesta Schenectady, neraz sa pobil, fajčil cigarety, nosil vlasy ako Elvis, s partiou kamarátov rozbíjali okná na škole či kradli zmrzlinu. Rileyho však potom chytili športy, hlavne basket a americký futbal, a bol v nich taký talentovaný, že úspechy nenechali na seba dlho čakať. Na strednej bol jedným z top hráčov školského basketbalového mužstva (pri tíme pôsobil ako asistent trénera Bill Rapavy, ktorý mal tiež slovenské korene), darilo sa mu i vo futbale - bol hlavným quarterbackom a talent mal aj na bejzbal. Rileyho si potom vybrala univerzita Kentucky, ktorá mala už vtedy jeden z najlepších basketbalových programov v krajine, a ten sa nestratil ani tam. V roku 1966 patril medzi najhviezdnejších vysokoškolských basketbalistov a Kentucky to dotiahlo až do finále turnaja NCAA. Vďaka výborným trom sezónam v drese Wildcats dnes Rileyho číslo 42 visí pod stropom haly Rupp Arena.

1966: Pat Riley, Kentucky Wildcats (Getty Images)

V roku 1967 ho zo 7. miesta draftoval tím San Diego Rockets (zároveň ho ako wide receivera draftovali aj Dallas Cowboys do NFL); nováčikovskú sezónu odohral na pozícii shooting guarda, v tej druhej čoraz viac hrával ako forward, potom ale prišlo vážne zranenie kolena a zranenia ho sužovali v podstate až do konca kariéry. Po troch nevýrazných sezónach v San Diegu si ho v rozširovacom drafte vybral Portland, ale v Oregone sa veľmi dlho neohrial, pred štartom sezóny ho totiž Blazers škrtli. Našťastie sa hneď ozvali Lakers (získali ho za 100 dolárov z waiver listiny), ktorí mu dali šancu a Riley sa počas nasledujúcich rokov stal jedným z kľúčových hráčov z lavičky. L.A. sa na čele s Jerrym Westom a Wiltom Chamberlainom konečne dočkalo v 1972 titulu a Riley tak mohol oslavovať zisk svojho prvého prsteňa šampióna NBA. Bol súčasťou tímu, ktorý vyhral neuveriteľných 33 zápasov po sebe, bojovníkom s dobrou strelou a so silnou pracovnou etikou, ktorý sa vždy obetoval pre tím.

1967: Pat Riley, San Diego Rockets (Greg Tucker Autographs)

1973: Pat Riley s koučom Lakers Billom Sharmanom. Sharman zachránil Patovu kariéru, keď mu narovinu povedal, že súčasťou mužstva bude len vtedy, ak sa dostane do top fyzickej kondície. (Getty Images)

V ďalších sezónach už majstrovský úspech neprišiel, maximom bolo finále v nasledujúcom ročníku, keď Lakers podľahli New Yorku Knicks. Riley v jednom zápase sezóny 1974/75 nastrieľal svoje kariérne maximum 38 bodov; v lete 1975 ale musel absolvovať operáciu kolena a klub ho na jeseň vytrejdoval do Phoenixu. Tam strávil jeden rok, ale aj pre pretrvávajúce problémy s kolenom a stehnom s ním Suns už nepočítali a Riley sa tak v 31 rokoch chtiac-nechtiac rozhodol ukončiť hráčsku kariéru. Vrátil sa domov do Kalifornie; basketbal mu veľmi chýbal a Riley sa z toho nevedel spamätať. Zmocnila sa ho depresia, z ktorej sa však postupne dostal. Takmer celý čas trávil na pláži, našiel si nových kamarátov, dokonca napísal 400-stranovú knihu o jeho živote v basketbale, ktorú ale nikdy nevydal. V roku 1977 dostal ponuku od legendárneho komentátora Lakers Chicka Hearna, či by nechcel spolukomentovať zápasy a Riley sa tak znovu vrátil do kolotoča NBA.

1976: Pat Riley, Phoenix Suns (Getty Images)

O dva roky neskôr sa Riley vrátil k Lakers, v pozícii asistenta trénera a tím vedený pivotom Kareemom Abdulom-Jabbarom a mladým Magicom Johnsonom získal svoj prvý titul v 80. rokoch. Na začiatku sezóny 1981/82 sa Riley stal prvým kormidelníkom a, ako sa hovorí, zvyšok je história. Lakers v nasledujúcich ôsmich rokoch získali ďalšie štyri tituly (1982, 1985, 1987 a 1988), trikrát prehrali až vo finále a k tomu predvádzali vzrušujúci, okulahodiaci basket, „Showtime“ plný rýchlych protiútokov a smečov, ktorého architektom bol práve Riley. „Bolo to najúžasnejšie obdobie môjho života,“ povedal. Z hráčov tohto fenomenálneho mužstva sa stali celebrity a sám Riley sa stal známym aj vďaka svojim Armani oblekom a svojmu typicky nagélovanému účesu. Keď v roku 1990 u mužstva skončil (v posledných rokoch sa dosť zmenil, začal byť čoraz viac egocentrický a jeho zverenci ho začali neznášať), už vtedy bol považovaný za jedného z najlepších koučov všetkých čias.

1981: Pat Riley, čerstvý kouč L.A. Lakers (Getty Images)

Kouč Lakers Pat Riley a jeho prvý asistent Bill Bertka. Obaja majú slovenské korene. (Getty Images)

1990: Pat Riley a Magic Johnson (Getty Images)

Riley potom strávil jednu sezónu ako televízny komentátor, ale hneď o rok bol menovaný trénerom Knicks. Pod jeho vedením New York predvádzal tvrdý, agresívny, nekompromisný basketbal; Rileyho mantrou vždy bola tvrdá práca, disciplína a nesebecká, tímová hra. Počas Rileyho štyroch sezón vo „Veľkom jablku“ ale Knicks titul nezískali, hoci v roku 1994 boli k nemu veľmi blízko, prehrali až v siedmom zápase finále s Houstonom, a po tom, čo sa v 1995 rozhodol prijať ponuku Miami Heat stať sa trénerom a zároveň i prezidentom klubu, ho fanúšikovia Knicks začali nenávidieť (Riley počas playoff tajne rokoval s Miami, aj keď mal s NYK zmluvu ešte aj na ďalší ročník).

Pat Riley a najväčšia hviezda vtedajších Knicks Patrick Ewing (Getty Images)

„Riles“ viedol Heat nasledujúcich osem sezón (najlepším hráčom bol jeho obľúbenec Zo Mourning, šesť rokov mu robil asistenta ďalší tréner so slovenskými predkami - Jeff Bzdelik), v ktorých žiadny veľký úspech neprišiel; rozhodol sa síce odstúpiť z postu trénera, ale mimo trénerského remesla dlho nevydržal. Po dvoch sezónach bol späť a o niekoľko mesiacov neskôr sa dočkal ďalšieho titulu, jeho prvého s organizáciou Heat. Tím koučoval ešte ďalšie dva roky a od 2008 sa naplno venuje funkcionárskej činnosti. V tom roku ho ako trénera uviedli do Basketbalovej siene slávy a najlepší basketbalisti tej doby samozrejme vedeli, že je majster vo vytváraní úspechu a geniálny líder. V lete 2010 sa mu podarilo podpísať LeBrona a Chrisa Bosha, ktorí spolu s Dwyanom Wadeom vytvorili veľkú trojku (Riley za tento husársky kúsok zaslúžene dostal ocenenie Funkcionár roka), a nasledujúce štyri roky boli „Heatles“ najdominantnejším tímom v NBA, štyrikrát po sebe sa dostali do finále, a hoci dvakrát neuspeli, Riley získal v 2012 a 2013 svoj ôsmy a deviaty prsteň šampióna.

2006: Pat Riley s Shaqom O'Nealom a D-Wadeom po triumfe vo finále NBA (Getty Images)

2013: Pat Riley a LeBron James oslavujú zisk titulu (Getty Images)

Riley sa stal prvým Severoameričanom, ktorý vyhral majstrovský titul ako hráč, trénerský asistent, hlavný kouč a funkcionár. V 2012 si od Asociácie koučov NBA prevzal ocenenie za celoživotný prínos - Chuck Daly Lifetime Achievement Award, s 1210 víťazstvami v základnej časti je na piatom mieste historických tabuliek, viac playoff výhier ako Riley (171) má len Phil Jackson. Trikrát bol Trénerom roka (1990, 1993 a 1997), deväťkrát koučoval v All-Star Game a v roku 1996 ho NBA menovala medzi 10 najväčších koučov v histórii súťaže. Dodnes je uznávaným motivačným spíkerom, napísal dva bestsellery (Showtime: Inside the Lakers' Breakthrough Season a The Winner Within: A Life Plan for Team Players), v 90. rokoch sa objavil na obálke basketbalovej videohry, bol inšpiráciou pre postavu Gordona Gekka (ktorú vo filme Wall Street stvárnil jeho kamarát Michael Douglas), v NBA je vyše 50 rokov a jeho Heat sú v popredí Východnej konferencie. Pat Riley je proste víťaz.

2019: Pat Riley s najväčšou oporou súčasného tímu Heat Jimmym Butlerom (Getty Images)

***

Čo povedal o Rilesovi jeho dlhoročný kamarát a ex-spoluhráč Don Kojis?

„Pat bol prvým draftovaným hráčom v histórii Rockets. Na výške hrával na pozícii forwarda a mal skvelé skokanské schopnosti, dokonca bol v každom zápase na rozskoku - a to mal len 193 centimetrov. Niekedy po poslednej univerzitnej sezóne ale absolvoval operáciu kolena a v tréningovom kempe na jeseň 1967 bolo vidieť, že nie je na tom stopercentne fyzicky. Vynahradil to však svojou veľkou súťaživosťou. Musel sa preorientovať na shooting guarda, keďže v základnej zostave na krídle som bol ja a skvelý atlét Johnny Green. Naším hlavným pivotom bol John Block, štartujúcim rozohrávačom Hambone Williams a na dvojke nastupoval Jon McGlocklin.

S Patom sme sa stali dobrými priateľmi, jeden a pol roka sme boli spolubývajúci, bývali sme v jednom byte. V 1969 sa oženil s Chris Rodstromovou a pravdaže som nemohol chýbať na jeho svadobnej oslave. Ja som sa ženil v ten istý rok, zobral som si Maureen McNeallovú, a Pat mi samozrejme tiež prišiel na svadbu. Pat bol veľký fešák, elegán, vyčesané vlasy dozadu, nosieval pekné oblečenie a obleky. Jeho brat vlastnil obchod s oblečením v New York City! Pamätám si, že ako nováčik prišiel do San Diega na novom žltom kabriolete Chevrolet Corvette a keď sa so strechou dole vozil po meste, všetci - najmä dámy - sa obzerali. Iba raz ma nechal povoziť sa na ňom.

Aj po kariére sme spolu zostali v kontakte. Vlastne som s Patom práve včera hovoril cez telefón. [Pozn.: v stredu minulý týždeň.] Skvelý chlap, dobrý hráč a skvelý kouč.“

***

video //www.youtube.com/embed/Q3o1BS5_kFc