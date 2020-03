March MadneCS: Víťazi NCAA s predkami z Čiech a zo Slovenska

Čech Jiří Zídek vyhral NCAA v roku 1995 ako člen tímu UCLA, Slovák Vladimír Brodziansky sa tešil o 22 rokov neskôr, keď jeho TCU zvíťazila v turnaji NIT. Ktorí Američania čs. pôvodu tiež zvíťazili v týchto dvoch turnajoch?

*Víťazi NCAA s českými/slovenskými koreňmi (1939–2019)*

(Pozn.: kompletné súpisky mužstiev sú k dispozícii od sezóny 1947/48.)

John HAVLICEK, Ohio State Buckeyes (1960)

Johnny Havlicek (Getty Images)

Mark PLANSKY, Villanova Wildcats (1985)

Mark Plansky (villanova.com)

Krídelník, po univerzite hral v amerických nižších ligách a v Európe, v 1989 bol na skúške v Miami Heat, v súčasnosti je basketbalovým analytikom pre ESPN.

Rob PELINKA, Michigan Wolverines (1989)

Rob Pelinka (Getty Images)

Rozohrávač s presnou strelou, rodák z Chicaga, ktorého prastarý otec Richard Pelinka pochádzal z českej dedinky Horní Houžovec, s Michiganom sa trikrát dostal do Final Four NCAA, posledné dva roky bol spoluhráčom legendárnej päťky Fab Five, po univerzite hral v letnej lige NBA v Kalifornii, následne mal ponuky od európskych klubov, ale po tom, čo stretol športového agenta Arna Tellema, sa rozhodol skončiť s basketom a stať sa hráčskym agentom, najskôr pracoval pre Tellema, ktorého klientom sa v roku 1998 stal hviezdny mladík Kobe Bryant, Pelinka bol potom Kobeho agentom až do konca jeho kariéry, Pelinka neskôr založil svoju vlastnú agentúru Landmark Sports Agency (zastupoval napríklad Carlosa Boozera, Andreho Iguodalu, Jamesa Hardena či Kevina Duranta), na jar 2017 sa stal generálnym manažérom L.A. Lakers, od januára tohto roku je aj viceprezidentom klubu pre basketbalové operácie, keď Lakers predĺžili jeho pôvodný 5-ročný kontrakt, s nedávno tragicky zosnulým Kobem boli najlepší priatelia (navyše prišiel aj o svoju krstnú dcéru, Kobeho dcérku Gigi; Kobe mu písal ešte z helikoptéry...), jeho Lakers v tejto sezóne kraľujú Západnej konferencii a vedení duom LeBron – Anthony Davis patria medzi najvážnejších ašpirantov na majstrovský titul.

Greg KOUBEK, Duke Blue Devils (1991)

Greg Koubek (Getty Images)

Krídelník, ako štvrták na strednej najlepší basketbalista štátu New York, prvý hráč v histórii, ktorý si zahral v štyroch Final Four NCAA, ako profík hral v Maďarsku, Turecku, Japonsku a Južnej Afrike, dlhé roky pracuje v YMCA a organizuje svoj basketbalový kemp pre mládež.

Brian ZOUBEK, Duke Blue Devils (2010)

Brian Zoubek (Getty Images)

Pivot, ako štvrták na strednej najlepší basketbalista štátu New Jersey, jeho ďalšiu kariéru ovplyvnili zranenia (na univerzite mal napríklad dvakrát zlomenú nohu, problémy s kolenami), pod vysokoškolskými košmi dominoval až vo štvrtom ročníku, veľký obľúbenec fanúšikov Duke, experti mu odhadovali druhé kolo draftu NBA, ale nakoniec si ho nevybral žiadny tím, v lete 2010 podpísal zmluvu s New Jersey Nets, ale najmä kvôli zraneniu chrbta neodohral na jeseň ani jeden prípravný zápas, Nets ho následne vyškrtli zo súpisky, Zoubek sa potom rozhodol ukončiť profi kariéru a venovať sa podnikaniu a biznisu.

*Víťazi turnaja NIT s českými/slovenskými koreňmi (1938–2019)*

(National Invitation Tournament bol približne do polovice 50. rokov najprestížnejší univerzitný basketbalový turnaj v USA.)

Kouč Joe LAPCHICK, St. John's Redmen (1943, 1944, 1959 a 1965)

Joe Lapchick (Getty Images)

Frank SOBEK, San Francisco Dons (1949)

Frank Sobek (usfdons.com)

Krídelník, mladší brat Georgea Sobeka, syn Slovákov-imigrantov, ktorí najprv žili v Pensylvánii, potom sa presťahovali do Hammondu v štáte Indiana, všetci jeho starší bratia hrávali basketbal a boli americkými vojakmi v druhej svetovej vojne, otec, člen Prvej katolíckej slovenskej jednoty, bojoval v prvej svetovej vojne, matka bola zakladateľkou hammondskej pobočky Prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty.

Dick NEMELKA, BYU Cougars (1966)

Dick Nemelka (BYU)

Rich PORAC, Maryland Terrapins (1972)

Rich Porac (Maryland)

Rozohrávač, v súčasnosti telocvikár a basketbalový tréner na strednej škole.

Chris HAVLICEK, Virginia Cavaliers (1992)

Chris Havlicek s otcom Johnom v roku 2015 (Chris Havlicek)

Krídlo, ako štvrták kapitán tímu, po univerzitnej kariére hral pár mesiacov v talianskej druhej lige, potom ako hádzanár reprezentoval USA na olympiáde 1996, po športovej kariére pracoval pre NBA ako riaditeľ a marketingový manažér NBA City, reštaurácie vo floridskom Orlande, predtým bol istý čas reportérom na zápasoch NBA.

***

„Dobrý rozhodca by mal byť ako rám obrazu,“ povedal raz výborný NBA arbiter John Vanak. Rovnako ako on, aj jeden z najlepších rozhodcov v histórii college basketballu mal západoslovenské korene. Steve Honzo z Pensylvánie bol synom Štefana Honza a Jozefíny Honzovej, rodenej Královičovej. V mladosti bol samozrejme basketbalistom, hral napríklad za lokálny tím nazvaný Sokols, ale potom sa dal na rozhodovanie. Najskôr rozhodoval stredoškolské zápasy, neskôr sa stal arbitrom v NCAA a tri sezóny súčasne pôsobil aj v NBA (na začiatku 60. rokov, potom NBA zaviedla pravidlo, že jej rozhodcovia si musia vybrať medzi NBA a NCAA). Pískal štyri finále NCAA, deväťkrát vo finále NIT-u; rozhodcom bol tridsaťpäť rokov a mnohé osobnosti z basketbalového prostredia ako John Wooden či Dean Smith sa o ňom vyjadrovali ako o super rozhodcovi, top mužovi s píšťalkou v NCAA. Bývalý tréner a komentátor Dick Vitale povedal, že Honzo bol „kráľ rozhodcov“ a senátor Bill Bradley ho nominoval na uvedenie do Basketbalovej siene slávy. Niet pochýb, že by si to tento vždy opálený džentlmen zaslúžil.

Steve Honzo

***

Prvou čechoamerickou basketbalovou hviezdou bol Otto Stangel (1889–1956), rodák z wisconsinskej dedinky Tisch Mills. Jeho otec bol miestny obchodník a prominentný občan, všetci štyria Ottovi starí rodičia – Štangelovci a Řezáčovci – prišli na Stredozápad z obcí v Plzenskom kraji. Otto hrával aj bejzbal, ale najviac vynikal v basketbale. Tento 168-centimetrový forward univerzity Wisconsin dostal v roku 1912 ocenenie pre najlepšieho vysokoškolského basketbalistu v Spojených štátoch (Helms Foundation College Basketball Player of the Year), čo bola v tej dobe najprestížnejšia individuálna pocta v basketbale. Bol skvelý driblér, vedel obísť protihráčov a jeho odvážne nájazdy často skončili donáškou do koša. V sezóne 1911/12 jeho mužstvo neprehralo ani jeden zápas, v jednom zo zápasov strelil 30 z 38 bodov Badgers. Po promócii vstúpil do armády a zúčastnil sa bojov v prvej svetovej vojne, slúžil ako prvý poručík v delostreleckej jednotke v Európe. Po vojne sa živil ako poľnohospodársky inštruktor, bol prezidentom poľnohospodárskej univerzity a neskôr dlhé roky pracoval pre Ministerstvo poľnohospodárstva USA.

Otto Stangel