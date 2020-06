Jeff Bzdelik vie po slovensky? Keď vám tréner NBA povie „ahoj“

V piatok 24.4. o 17:10 hod. mi na mobile zasvietila emailová notifikácia. Ahoj Lukas, waking up this morning and reading your email was a great start to my day! I'm proud of my Slovak heritage and one day I hope to visit Slovensko

(Zobudiť sa ráno a prečítať si tvoj email bolo skvelým štartom do môjho dňa! Som hrdý na moje slovenské dedičstvo a dúfam, že jedného dňa navštívim Slovensko.) Odosielateľom bol defenzívny guru NBA Jeffrey Joseph Bzdelik.

Jeffovi starí rodičia z otcovej strany boli Slováci. Jozef Bzdilík (1895–1975) pochádzal z Rakovej pri Čadci, Anna Bzdilíková (rodená Kičková, 1905–1985) z obce Sobotište pri Senici. Ich syn – Jeffov otec – Joseph Bzdelik (1924–1997) sa narodil v Chicagu.

Vojak Bzdilík – Jeffov dedo, ktorý pochádzal z Kysúc. (Archív rodiny Bzdelikovcov)

Bzdilík (s hrnčekom v ruke) a jeho spolubojovníci na Sibíri. Pred vyše sto rokmi tam podporovali čs. legionárov. (Archív rodiny Bzdelikovcov)

O Bzdelikovej trénerskej kariére som písal tu, ak by mal niekto záujem prečítať si o ňom viac, odporúčam tento parádny článok. Tento defenzívny génius ohlásil v septembri 2018 odchod do dôchodku, ale o necelé dva mesiace bol naspäť, keď ho Rockets presvedčili, aby sa vrátil. Podpísal kontrakt do konca sezóny, ale keďže Houston znova neprešiel v playoff cez Golden State, klub sa rozhodol neponúknuť mu ďalšiu zmluvu. Minulé leto sa Bzdelik stal hlavným defenzívnym koučom New Orleans Pelicans, ktorí boli v čase prerušenia ligy na 10. mieste Západnej konferencie. V lete budú mať na Floride šancu zabojovať o posledné miesto do playoff.

S Jeffom som na začiatku mesiaca spravil rozhovor pre Lidové noviny, vyšiel dnes >>

www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/v-nba-je-bzdelik-povazovan-za-genia-nabidku-trenovat-ceske-reprezentanty-by-prijal.A200614_215507_ln-sport-ostatni_ele

Jeff, povedzme, že by ti slovenský alebo český národný basketbalový tím ponúkol post reprezentačného trénera, čo by si povedal na takúto príležitosť? Bzdelik: „Samozrejme, uvítal by som príležitosť byť súčasťou slovenského či českého národného basketbalového tímu v akejkoľvek ponúknutej funkcii.“

1998: Asistent trénera, Miami Heat (Getty Images)

2002: Hlavný tréner, Denver Nuggets (Getty Images)

2004: Bzdelik a Melo (Getty Images)

2015: Asistent trénera, Memphis Grizzlies (Getty Images)

Jar 2019: Asistent trénera, Houston Rockets (Getty Images)

Jeseň 2019: Asistent trénera, New Orleans Pelicans (Getty Images)