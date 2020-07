Miniblog: Derevjanik, šampiónka WNBA a Jura, strieľajúci Šerif

Dnes blogujem o Jennifer Derevjanik, pravdepodobne najlepšej americkej basketbalistke so slovenskými génmi v histórii WNBA a o Chuckovi Jurovi, najlepšom čechoamerickom basketbalistovi v histórii európskeho basketu.

Výborná hráčka, úspešná trénerka Jen Derevjanik

Hráčka WNBA Derevjanik (Getty Images)

Narodila sa v marci 1982 na newyorskom Staten Islande, z otcovej strany jej korene siahajú do Jarabiny pri Starej Ľubovni. Jen strávila v ženskej NBA päť sezón, bola šikovnou rozohrávačkou, ktorej tímy sa trikrát dostali do finále WNBA – Connecticut Sun v rokoch 2004 a 2005 a Phoenix Mercury v 2007. Phoenixu sa podarilo zvíťaziť v rozhodujúcom piatom zápase finále a Derevjanik sa tak mohla tešiť z majstrovskej trofeje. Okrem WNBA si zahrala aj v Európe, konkrétne v Grécku, Litve, Lotyšsku, Rusku a na Slovensku. V zemi jej predkov hrala za MBK Ružomberok. Jen, ktorá momentálne koučuje stredoškolské dievčenské družstvo v New Jersey, som sa spýtal, ako si spomína na svoje pôsobenie pod Tatrami.

„Moji prastarí rodičia sa presťahovali do Štátov zo Slovenska. Škoda, že som sa s nimi nikdy nestretla. Keď som hrala na Slovensku, bratranec môjho otca prišiel na zápas. Po zápase sa mi predstavil. Zostali sme v kontakte cez Facebook and keď bola sezóna na konci, zobral ma do obce Jarabina, odkiaľ pochádzajú naše rodiny. Keď som tam bola, stretla som sa so starostom a u neho mi zaspievali národnú pieseň. Tiež sme pili šampanské. Potom sme sa išli najesť a zobrali ma na prehliadku obce. Bol to jeden z najlepších dňov môjho života, vidieť odkiaľ sú moji predkovia. A basketbal na Slovensku? Konkurencia bola dobrá. Prišla som tam v januári a odišla na prelome marca a apríla. Môjmu tímu sa darilo slušne, čo sa týka mňa, ja som na palubovke nemala najlepšiu sezónu, ale na túto skúsenosť nikdy nezabudnem. Všetky moje spoluhráčky boli ku mne veľmi milé a v družstve som bola vítaná. Musím povedať, že pochytiť slovenský jazyk bolo pre mňa veľmi náročné. Mala som však skvelé zážitky a zbožňovala som pirohy.“

Trénerka Derevjanik (Annie De Biase)

Basketbalistky WNBA narodené v Československu:

Češky

* Eva Němcová (1997–2001, Cleveland Rockers)

* Kamila Vodičková (2000–2006, Seattle Storm, Phoenix Mercury; šampiónka z roku 2004)

* Romana Hamzová (2000, Orlando Miracle)

* Michaela Pavlíčková (2001 a 2003, Utah Starzz, Phoenix Mercury)

* Zuzana Klimešová (2002 a 2003, Indiana Fever)

* Jana Veselá (2010, Seattle Storm; šampiónka)

Slovenky

* Andrea Kuklová (1998 a 1999, Phoenix Mercury)

* Zuzana Žirková (2003, Washington Mystics)

Okrem tejto osmičky boli draftované Jana Lichnerová (2000, Minnesota Lynx), Žofia Hruščáková (2015, Phoenix Mercury) a Julia Reisingerová (2018, Los Angeles Sparks); Kateřina Elhotová v 2016 podpísala zmluvu s Minnesotou Lynx, ale do zámoria nakoniec neodcestovala kvôli tehotenstvu.

***

Hviezdny pivot Chuck „The Sheriff“ Jura

(SAV Bergamo)

C.J. Kupec o Jurovi: „Chucka Juru som poznal veľmi dobre. Nielenže som proti nemu v Taliansku hral, ale boli sme spoluhráčmi v SAV Bergamo v 1982/83. Chuck bol skvelý hráč v Taliansku a domnievam sa, že bol draftovaný Chicagom Bulls, keď vyšiel z univerzity. Podpísal s Clevelandom Cavs v 70. rokoch, ale nikdy v NBA nehral, pokiaľ viem. Nerozprával som sa s ním už veľa rokov; posledné, čo som počul, bolo, že sa vrátil do Nebrasky a vlastnil Holiday Inn hotel a Pizza Hut reštauráciu. S Chuckom nám to v Bergame išlo veľmi dobre; doviedli sme tím, ktorý bol prvý rok v Serii A2, na prvé miesto v tejto lige... úspech, aký sa podarí zriedka. Chuckova prezývka v Taliansku bola Šerif, pretože doma vo farmárskej Nebraske vlastnil pickup a keď na ňom jazdil, visela v ňom za ním jeho puška!! Bol naozaj exot!“

Chuckov syn Dusty: „Áno, máme českú krv. Môj otec vyrastal v nebraskom Schuyleri, okolo ktorého boli veľké české osady. Je tam veľa komunít s českým pôvodom (Prague, Bruno, Abie, atď.). V skutočnosti túto oblasť volajú České Alpy (nie sú tam žiadne hory, iba veľmi kopcovité kukuričné polia). V Nebraske je veľa českého dedičstva.“

Chuck Jura: „Ďakujem ti za uvedenie ma do tvojej Siene slávy. Rodina môjho otca prišla do USA z Čiech v 1874. Môj starý otec sa volal František a meno jeho otca bolo Jakub. Boli z Budišova. Môj otec Joe sa narodil vo Wisconsine, hovoril plynulo po česky a väčšina z ľudí, ktorí pravidelne chodili do jeho krčmy, hovorila po česky. Oblasť, v ktorej som vyrastal, bola osídlená Čechmi. Abie, Clarkson a Bruno sú mestá v Nebraske s českými rodinami. Ovládam niečo z češtiny (pivo!), len jedno ma mrzí, že som si nenašiel čas naučiť sa ju, keď som bol mladý.“