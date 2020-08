Basketbalové knihy v češtine a slovenčine

Knižiek o baskete či NBA v našich rodných jazykoch nikdy nebude dosť. Tu je zoznam tých najvýznamnejších, ktoré vyšli od rozdelenia ČSFR.

Malá poznámka na úvod: do úvahy sme nebrali odborné publikácie pre trénerov a kroniky jednotlivých klubov.

Autorom fotografií a komentárov je šéfredaktor portálu basketliga.sk Michal Duchovič, spolunadšenec pre čítanie basketbalových kníh.

***

Magic – Magic Johnson a William Novak, 1993

Deväťdesiate roky boli zaujímavá doba. Padol režim a otvorila sa cesta aj k zahraničnej literatúre. Príbeh Magica Johnsona bol celosvetovo dosť známy, v našich končinách však nebola vedomosť o tejto basketbalovej legende. O to viac si treba vážiť, že vyšla vôbec táto kniha. Zohnateľná po antikvariátoch.



Cesta k vítězství – Pat Riley, 1996

Aj keď už má táto kniha svoje roky, tak sa dá smelo nazvať ako povinnou literatúrou pre každého začínajúceho trénera. Osobnosť Pata Rilyeho a jeho basketbalovej cesty je inšpirujúca, bez ohľadu na rok vydania knihy. V česko-slovenských končinách veľmi náročná na zohnanie.

NBA: Historie a současnost – Pavel Petera a Petr Kolář, 1998

Také typické uvedenie do najlepšej basketbalovej ligy sveta. S ohľadom na vek možno niekedy úsmevnejšie informácie, ale pre mladšie ročníky rozhodne nie zlá kniha. Hľadať treba po antikvariátoch.

Kronika československého a slovenského basketbalu – Juraj Gacík, 2000

Číselne a informačne najbohatšia kniha o histórii slovenského basketbalu. Táto kniha je skôr už pre zanietencov, keďže je hlavne o štatistikách a historickej chronológii. Opäť náročnejšie zohnateľný kúsok.

Jiří Zídek: Basketbalový světoběžník – Petr Hamták, 2005

Príbeh českej stopy v NBA je určite hodný pozornosti, nielen pre staršiu, ale aj pre mladšiu generáciu. Vzhľadom na rok vydania, treba sa obzerať hlavne po antikvariátoch.

Za zlatou oponou – Matěj Sýkora, 2014

Zaujímavá publikácia zo zákulisia českého stroja na majstrovské tituly, Nymburku. Oceňujem čitateľský prístup, ktorý vás udrží u knihy bez problémov. Ľahké, príjemné a osožné čítanie z čias, kedy sa budovala značka českého veľkoklubu. Dostupná skôr na českých weboch.

Nebáli se své odvahy – Jakub Bažant a Jiří Závozda, 2014

Určite najlepšia česko-slovenská kniha, mapujúca históriu basketbalu. Množstvo archívnych fotiek, rozhovorov a informácií, ktoré majú významnú hodnotu. K tomu si treba prirátať osvedčených autorov a je z toho jasná povinnosť mať v zbierke. Mínusom je náročnejšia dostupnosť publikácie.

Jedenásť prsteňov – Phil Jackson a Hugh Delehanty, 2014 (české vydanie Jedenáct prstenů v 2015)

Z pohľadu NBA literatúry jedna z najlepších kníh, či už obsahovo, ale aj hľadiska príbehu trénerskej legendy Phila Jacksona. Jediným mínusom je horší slovenský preklad, pri ktorom basketbaloví znalci budú krútiť hlavou nad istými slovíčkami. Sú teda dve možnosti, buď to prekusnúť a kúpiť si knihu za výrazne nízku cenu (treba správne hľadať), alebo si vybrať český preklad knihy.

Michael Jordan: Život – Roland Lazenby, 2015 (slovenské i české vydanie)

Vyjsť táto kniha počas The Last Dance, tak jej predajnosť by bola určite oveľa vyššia. Treba však byť vďačný aj za to, čo máme :) Viac komplexnejšia kniha o MJ nie je, tu niet viac čo dodať. Ako bonus odborný dohľad nad basketbalovou terminológiou od Martina Rančíka.

Mentalita mamby – Kobe Bryant, 2019

Fotodokumentácia cesty hviezdneho Kobeho Bryanta. Vynikajúca publikácia z pohľadu fotiek a tiež životnej filozofie legendy Los Angeles Lakers. Povinnosť pre všetkých začínajúcich, ale aj nerozhodných basketbalistov. Dostupná bez väčších problémov vzhľadov na čerstvosť vydania.

Drak ve stínu lva – ČBF, 2019

V podstate ide o fotoknihu, ktorá dokumentuje českú cestu za šiestim miestom na majstrovstvách sveta 2019 v Číne. Informačná hodnota tam možno nie je vysoká, ale kto intenzívne sledoval šampionát, tak v jeho zbierke by nemala chýbať. Hľadať ju stačí na oficiálnom webe Českej basketbalovej federácie.

Šestí na světě – Jiří Kalemba, 2020

Najaktuálnejšia basketbalová publikácia, ktorá dokumentuje zážitky reportéra Českej televízie Jiřího Kalembu z majstrovstiev sveta 2019. Je to taký dlhší blog, plný zaujímavých informácií a ľahký na čítanie. Kniha dostupná aj na Slovensku.

***

Ešte vyšlo: NBA Basketbal – Mark Vancil a Don Jozwiak, 1997; Velká encyklopedie: Basketbal – Ron Smith, 1998; Stříbro s chutí zlata – J. Bažant, 2010; Zlatý podraz – kolektív autorov, 2018; plus (trošku si prihrejem polievočku) môj Československý John Havlicek, vydaný samonákladom minulý rok.

Zabudli sme na niečo? Dajte nám vedieť na email alebo do diskusie. Díky!

Mimochodom, páni Bažant a Závozda začali pracovať na druhom dieli Nebáli se své odvahy, ktorý bude mapovať český basketbal od r. 1994. Mal by vyjsť o dva roky, pri príležitosti EuroBasketu 2022 (jednu skupinu bude hostiť Praha). Azda sa niečoho podobného dočkajú aj fanúšikovia slovenskej košíkovej, p. Gacík pred niekoľkými rokmi povedal, že „nadviazal zatiaľ prvý kontakt s SBA o možnosti vydania Slovenskej kroniky. Mám spracovanú aj basketbalovú reprezentačnú históriu, ktorá by bola celkom zaujímavou témou.“ Autorom držíme palce!