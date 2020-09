David Krämer, myjavský rodák v G League. Dočká sa šance v NBA?

Gény sa nezaprú. Zo synov bývalého slovenského reprezentanta Romana Krämera sa stali úspešní basketbalisti. Starší Filip si zahral v Rakúsku, Británii, na Islande a v Nemecku, David bol po 5 sezónach v Nemecku hráčom NAZ Suns.

Bratia Krämerovci v Bratislave. Vľavo Filip, vpravo David. Obaja vedia po slovensky a považujú sa za Slovákov. (Filip Krämer Instagram)

Dedo Romana Krämera bol Nemec, ktorý sa prisťahoval do mesta Kraslice, ležiaceho na čs. hraniciach s nemeckým Saskom, v ktorom pred 2. svetovou vojnou prevažovala nemecká národnosť. Roman sa tam narodil na začiatku 70. rokov, neskôr bol výborným basketbalistom, ktorý hral na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Česku. Jeho synovia z manželstva so Slovenkou Beátou prišli na svet v 90. rokoch v Myjave, do basketbalového sveta, ktorému vládla fenomenálna #23, jej Bulls a Space Jam, film, ktorý nadchol celú generáciu detí (mimochodom, aj kráľa českého basketu Tomáša Satoranského). Filip, trojnásobný šampión rakúskej ligy, trojnásobný rakúsky reprezentant, ktorý sa v poslednom čase sa dal na 3x3 basketbal, si spomína na čas strávený na Slovensku takto: „V lete, keď nebola škola, sme tam vyrastali. Napríklad sme si spravili gumipušky a strieľali sme sa s jarabinou alebo sme lozili po stromoch.“ Keď mal David v r. 2001 štyri roky, jeho otec hrával v rakúskom klube Oberwart Gunners, kde vtedy začal robiť svoje prvé basketbalové krôčiky aj jeho syn. Do Oberwartu sa predtým presťahovali všetci Krämerovci; rodičia sa neskôr rozišli, mama s deťmi zostala v Rakúsku a Filip s Davidom tak potom vyrastali v Burgenlande. Filip: „Mama nás podporovala a vychovala, bez nej by sme neboli tam, kde teraz sme.“ Bratia Krämerovci ako deti získali nemecké občianstvo, ich otec vlastnil slovenský i nemecký pas a v polovici deväťdesiatych pôsobil v Nemecku. Idolom školáka Davida bol The kid from Akron, LeBron James, a to, že raz chce byť hráčom NBA, vraj napísal do knižky.

David Krämer s nováčikom PHX Suns v tejto sezóne Cameronom Johnsonom. (Barry Gossage)

Svoju prvú profi sezónu si odkrútil za Gunners, nato podpísal päťročný kontrakt s nemeckým bundesligistom Ratiopharm Ulm. Davidov prvý zápas v Bundeslige prišiel o rok neskôr, v 2015; v prvých rokoch hrával viac za mládežnícky tím Ulmu zvaný Orange Academy. Jeho snom však zostávala NBA a keď minulý máj prišla príležitosť ukázať sa pred zrakmi skautov, trénerov a funkcionárov ligy na Pro Dayi v Los Angeles, neváhal ani sekundu. Neodradilo ho ani to, že ihneď po vyradení v playoff musel letieť z Berlína do Mníchova, odtiaľ ísť busom do Ulmu, rýchlo sa doma pobaliť, nasadnúť na vlak do Mníchova a stade letieť do L.A. Z letiska si to nasmeroval rovno do telocvične, potom sa vyspal v hoteli a na druhý deň ho čakal deň D. Ľudí z ligy zjavne zaujal, keďže ešte ani nezišiel z palubovky a už ho jeho agent informoval, že od Phoenixu Suns dostal pozvánku byť súčasťou ich Summer League družstva. Krämer zostal v Kalifornii a trénoval a taktiež absolvoval preddraftové workouty u New York Knicks a Boston Celtics. V júnovom drafte si ho nevybral žiadny tím, ale mohol sa tešiť na letnú ligu. V Las Vegas hral tri zápasy a dostalo sa mu pochvaly od hlavného trénera Suns Montyho Williamsa: „Toto leto bol chalanom, ktorý hral správnym spôsobom. Aj keď nepremieňal strely, videli sme chalana, ktorý makal.“ Suns ho za to odmenili Exhibit 10 kontraktom – ide o jednoročnú zmluvu, ktorú tímy v NBA ponúkajú zväčša nedraftovaným nováčikom, ktorých chcú mať v tréningovom kempe pred sezónou; dá sa konvertovať na dvojcestný kontrakt, väčšina takýchto hráčov však pred štartom ligy skončí na waiver listine, čo bol aj prípad Krämera; Suns ho ale následne označili za afiliovaného hráča, čím si na neho udržali práva v G League. D.K. teda strávil predsezónny kemp s Phoenixom, s hráčmi ako Devin Booker, Ricky Rubio, Kelly Oubre či Deandre Ayton. „Bola to skvelá skúsenosť, som za to veľmi vďačný. Bola to časť splneného sna, dostať sa do USA a urobiť prvý krok na ceste do NBA. Od začiatku som vedel, že to bude ťažké, ale to je na tom to krásne. Nič nepríde len tak, musíš tvrdo pracovať, keď chceš niečo dosiahnuť. Veteráni Suns boli super, veľmi ústretoví a nápomocní. Každý deň som sa naučil niečo nové, úžasní ľudia!“ povedal mi. Škrt cez rozpočet mu však hneď začiatkom októbra spôsobila únavová zlomenina ľavej nohy, pre ktorú nehral tri mesiace.

Zábava v kempe pred sezónou 2019/20. V hlavnej úlohe David Krämer, ktorý tvrdí, že je zlý tanečník. Spoluhráčov ale určite zabavil. (David Krämer Instagram)

Prvý zápas za farmársky tím Phoenixu Northern Arizona Suns odohral po Novom roku, celkovo nastúpil za NAZ v pätnástich zápasoch, v ktorých dával tento shooting guard v priemere 8,2 bodu. Jeho osobným rekordom bolo 26 bodov v marci, pár dní pred prerušením sezóny kvôli COVIDu-19. Ak chce preraziť do NBA, v budúcej sezóne bude musieť prinajmenšom vylepšiť streľbu za tri body, v 2019/20 mal podpriemernú úspešnosť 31%. Pre tohto rýdzeho strelca à la Tyler Herro a dríča nič nemožné. V nedávnom rozhovore povedal, že jeho cieľom je byť hviezdou NBA, nad čím sa možno väčšina ľudí pousmeje, ale v ultra-konkurenčnom prostredí NBA sa hráč bez sebavedomia a tvrdej práce nepresadí. David – The kid from Slovakia, ako sám seba nazýva – momentálne žije a trénuje v Los Angeles, počas leta si okrem basketbalu chodil zahrať aj tenis, učil sa hrať na klavíri a surfovať. „Môj plán na ďalšiu sezónu? Všetko je otvorené. Je to bláznivý rok, takže uvidíme, čo sa stane. Každý deň pracujem na tom, aby som sa zlepšil, tu v L.A. je super, že mám šancu trénovať so skvelými hráčmi ako Klay Thompson,“ hovorí. Je voľný hráč, ale cieľ zostáva jasný – NBA. Situáciu samozrejme komplikuje neistota ohľadne dátumu štartu nového ročníka ligy, ale dovolím si tvrdiť, že pri snajperovi ako David je len otázkou času, kedy nastúpi v najlepšej lige sveta. Držme mu palce, aby sa jeho vytúžený sen stal čo najskôr skutočnosťou.

Krämer v drese NAZ. V kategórii U-16 ešte reprezentoval Rakúsko, v U-18 a U-20 už Nemecko. Za nemecký národný mančaft zatiaľ odohral jeden zápas v 2018. Nadviaže v ňom na ďalšieho slovenského rodáka Antona Gavela? (Christian Inoferio)

***

Minirozhovor s Krämerovcami

Aký je váš vzťah k Slovensku?

Filip: „Milujem Slovensko, rád tam chodím, keď mám voľno z basketu, za babkou. Po pravde povedané, aj keď tam nežijem, považujem sa za Slováka s rakúskym pasom.“

David: „Mám skvelý vzťah k Slovensku, milujem to tam. Žije tam naša babka, strýko, bratranec, v podstate väčšina našej rodiny. Vždy, keď mám príležitosť, ich prídem navštíviť.“

Filip: „Máme tam docela veľkú rodinu, ale najviac sa vídam s babkou. Je mi ľúto, že sa nevídam viac s ostatnými, ale moc toho času nemám a oni všetci bývajú tak trochu od seba. Keď sa stretneme, tak iba na oslavách, ktorých je už tiež menej a menej.“

Spomínate si na niečo zo Slovenska, keď ste boli malí?

Filip: „Jasné, na všetko. V lete, keď nebola škola, sme tam vyrastali. Napríklad sme si spravili gumipušky a strieľali sme sa s jarabinou alebo sme lozili po stromoch. Keď sme s bratom prišli na Slovensko, tak sme si to tam vždycky poriadne vychutnali. A večer sme prišli domov a babka nás čakala s tridsiatimi parenými buchtami s čokoládou.“

David: „Haha, to je pravda, to si pamätám! Myjava je mojím obľúbeným mestom, je to moje rodné mesto, na ktoré mám veľa krásnych spomienok.“

Dodržiavali ste v rodine nejaké slovenské tradície?

Filip: „Vždy sa snažíme dodržiavať slovenské Vianoce. Šibačku na Slovensku sme už dlho neslávili, to bola vždycky sranda, ale kvôli sezóne nám to nevychádza. Rád si pochutím na sviečkovej, bryndzových haluškách a všetkom dobrom slovenskom jedle. A potom to pekne zapiť slivovicou a stráviť.“

David: „Človeče, tak mi chýba slovenská kuchyňa...“

Filip, ako sa živíš v tejto pandemickej dobe?

„Približne pred mesiacom som podpísal zmluvu na rok hrať 3x3 profesionálne. Pripravujeme sa na kvalifikáciu na olympiádu.“

David, sleduješ NBA playoffs v bubline? Koho tipuješ na majstra?

„Áno, samozrejme, že sledujem playoff NBA. Zatiaľ to je parádne playoff. Ťažko povedať, kto to vyhrá celé, ale môj tip na víťaza sú buď Lakers alebo Clippers.“ (Stav v sérii LAC – Denver je 3:3, David to povedal, keď Clippers viedli 3:1.)

Filip: „Ja tipujem Purple & Gold, Lakers.“

David, je LeBron stále tvoj najobľúbenejší hráč?

„Áno, odjakživa som fandil LeBronovi a Kobemu, oni sú mojimi dvomi idolmi. LeBron ma veľmi inšpiroval... som skrátka chalan z Myjavy a Slovenska, ktorý sa snaží splniť si svoj sen. Chcem dostať Myjavu na mapu sveta a taktiež ukázať deťom, že nezáleží na tom, odkiaľ ste, ak máte sen, snažte sa si ho splniť!“

Tvoje schopnosti už pozná aj kouč dynastie Warriors Steve Kerr...

David: „...hej, Steve Kerr sa prišiel pozrieť na môj a Klayov workout. Rozprávali sme sa o baskete, je to skvelý človek. Bola to pocta stretnúť sa s ním. Úžasný hráč a kouč.“

Filip, čo myslíš, dostane sa tvoj brácho do NBA?

„My sme obaja od malička snívali o NBA, každý deň sme spolu hrávali jedna na jedna a proste sme mali lásku pre basket. Mamina a náš dedko nás každý deň viezli na tréning a dali nám tú možnosť každý deň sa zlepšovať. A áno, David má na to hrať v NBA a ešte k tomu si to aj zaslúži. On maká na tréningoch ako blázon, je profesionál a dobrý človek.“

David s koučom Golden State Warriors Kerrom. (ACKRIGHT PREMIER Instagram)

***

