Max Rosenblum zo Šariša a prvá veľká basketbalová profiliga ABL

Jar 1949, zápas mužstva Wilkes-Barre. Strelec Bill Chanecka súka jeden bod za druhým a zastavuje sa až na 58. V ten rok dovedie Barónov k druhému titulu v ABL za sebou. Mama Zuzana, žijúca v neďalekom Binghamtone, je právom pyšná.

Americká Basketbalová Liga z rokov 1925 až 1931 bola prvým pokusom o vytvorenie veľkej profesionálnej basketbalovej ligy v USA. Z väčšej časti bola úspešná, čo sa pred ňou nedalo povedať o žiadnej basketbalovej profilige. Myšlienka na zorganizovanie takejto ligy skrsla v hlave Maxa Rosenbluma, multimilionára, ktorý miloval športy. Pre svoj nápad hneď získal aj ďalšieho multimilionára G. P. Marshalla a treťou hybnou silou tejto novej organizácie bol rodák z chicagskej českej štvrti Pilsen, priekopnícky športový promotér a majiteľ a hrajúci kouč futbalových Chicago Bears George Halas. Legendárny Papa Bear mal skvelé kontakty v športovom svete, čo bolo na nezaplatenie. Halas okrem footballu obľuboval aj basket; na univerzite bol excelentným futbalistom, bejzbalistom a dobrým strelcom v basketbale. V polovici 20. rokov minulého storočia – „Golden Age of Sports“ v Amerike – boli na východe Spojených štátov desiatky malých lokálnych basketbalových profilíg a títo traja džentlmeni boli presvedčení, že nastal čas pre veľkú ligu podľa vzoru ostatných amerických pro leagues, ktorá, ako verili, mala veľkú šancu byť profitabilná. V tom čase existovala bejzbalová National League už polstoročie a jej kolegyňa American League štvrťstoročie. Hokejová NHL a futbalová NFL boli vo svojich prvých dekádach, ale darilo sa im slušne.

Vysokoškolák George Halas

Max Rosenblum uzrel svetlo sveta v decembri 1877 v Šarišškej župe. Nepodarilo sa mi zistiť presné miesto narodenia, ale jeho matka Eszter Zemplinerová pochádzala z Lemešian a Rosenblumovci pravdepodobne bývali v Prešove, kde sa Eszter a jej manželovi Adolfovi narodila dcéra dva roky predtým, než odišli do Ameriky. Do Štátov prišli na lodi Bohemia v roku 1886 a usadili sa v Clevelande. Max odišiel zo základky po šiestom ročníku, ale neskôr študoval na vysokej škole účtovníctvo. V sedemnástich začal pracovať ako poslíček obchodníka s konfekciou, o osem rokov neskôr už bol manažérom odevnej spoločnosti a v 1910 otvoril v centre mesta svoj vlastný obchod, kde predával odevy na úver. Pracovala v ňom aj jeho manželka, ktorej rodičia boli Židia z Košíc. Z Rosenblumovho obchodu sa postupne stal najvychýrenejší obchodný dom s oblečením v Clevelande. Bol známy svojím kvalitným tovarom, luxusom a dobrými vzťahmi so zákazníkmi. Z Maxa sa stal odevný magnát, ktorý nešetril peniazmi. Keďže mal lásku k športu, sponzoroval tento štedrý židovský filantrop všetky možné amatérske športy: basketbal, bejzbal (jeho druhý najobľúbenejší šport), softbal, americký futbal, bowling a aj futbal. Pred vyše sto rokmi dal dokopy partiu miestnych basketbalistov, ktorí mali hrávať exhibičné zápasy proti iným mestám. Tak vznikol profitím, ktorý nazval Cleveland Rosenblums.

Max Rosenblum

V apríli 1925 hostil Rosenblum v Clevelande organizačné stretnutie, na ktorom sa sformovala ABL. Noviny Pittsburgh Press písali, že „Max Rosenblum je vedúcim duchom organizácie.“ Rosenblum bol najbohatší klubový majiteľ v lige a okrem toho bol aj minoritným vlastníkom Clevelandu Bulldogs z NFL, ligy, ktorej prezident Carr sa stal – na návrh Čechoameričana Halasa – prezidentom a sekretárom ABL. Každá basketliga v krajine mala vtedy vlastné pravidlá, takže Carr mal za úlohu vytvoriť ten najlepší hrací systém a pravidlá, čo sa mu aj podarilo. Dohoda bola, že v lige budú kluby len z veľkých trhov (v prvej sezóne hrali tímy napríklad z newyorského Brooklynu, Washingtonu, Clevelandu, Bostonu, Chicaga či Detroitu) východu a stredozápadu Ameriky. ABL sa už v prvom ročníku podarilo prilákať tých najlepších košikárov tej doby, teda okrem hráčov najslávnejšieho družstva, New York (dnes sa označuje prívlastkom Original, keďže v NBA pôsobí Boston Celtics) Celtics, ktorí odmietli pozvánku na vstup do ligy. Viac sa im totiž vyplatilo kočovať po krajine a hrať exhibície. Celtics sa však nakoniec pripojili v priebehu druhej sezóny, v ktorej sa stali majstrami. O rok neskôr titul obhájili, ale boli až tak dominantní, že to lige v konečnom dôsledku škodilo. Liga sa v lete 1928 ocitla na križovatke – prvé roky boli viacmenej úspešné, zápasy boli atraktívne, ale kluby začali strácať peniaze a ABL sa tak dostala na cestu, na ktorej bolo najhlavnejšie holé prežitie. Bol zvolený nový prezident O’Brien, ktorý sa spolu s majiteľmi rozhodol, že najlepším riešením bude rozpustiť Celtics. Návštevnosti v halách to nepomohlo – pomohlo to však Clevelandu, ktorý podpísal štyri hviezdy Celtics a po zisku titulu v prvej sezóne pridal v nasledujúcich dvoch ročníkoch ďalšie dva. Rosies sa hrdili titulom prvej dynastie profesionálneho basketu a Max Rosenblum sa mnoho desaťročí predtým, než sa to podarilo LeBronovi Jamesovi, stal najväčším menom v clevelandskom basketbale. Po víťazstve vo finále 1930 dal svojim hráčom vyrobiť majstrovské prstene, čím o dlhú dobu predbehol tradíciu prsteňov pre šampiónov, ktorá sa neskôr udomácnila v NBA. Rosenblums boli považovaní za hlavnú silu, ktorá pomáhala pri raste basketbalu a na tom, že sa basketbal uchytil ako profesionálny šport v USA, mali nemalú zásluhu práve oni.

Dres Rosenblums a majstrovský prsteň z roku 1930

ABL zmodernizovala basketbal rôznymi spôsobmi. Či už čo sa týka pravidiel hry alebo pravidiel ligy. Basketbalisti dovtedy hrávali v jednej sezóne za viac ako jeden tím, v snahe zarobiť si čo najviac $$ skákali z jedného mužstva do druhého. Aby sa tomu predišlo, hráči podpisovali s klubmi ABL kontrakty. Ďalšou novinkou v lige bolo to, že doska za košom sa stala povinnou a najmä to, že bola zakázaná klietka okolo palubovky. V prvých dekádach basketbalu bývali okolo ihrísk klietky z drôteného pletiva (neskôr ich nahradili sieťkami) a basketbalistov volali cagers, čiže doslova klietkari. Cagers z 20. rokov boli tvrdými chlapmi a basketbal z toho desaťročia možno nadnesene charakterizovať ako kolektívny box s tekvicou (dobová prezývka basketbalky). ABL samozrejme mala svoje hviezdy: budúcich členov Basketbalovej siene slávy ako Joe Lapchick, Dutch Dehnert, Honey Russell, Nat Holman, Joe Brennan, Johnny Beckman, Benny Borgmann či Tom Barlow.

Ligu pochopiteľne zasiahla svetová hospodárska kríza a aj skvelí Rosenblums, ktorí postúpili do štyroch z piatich finálových sérií, začali mať finančné ťažkosti. Rosenblum sa v decembri 1930 rozhodol odhlásiť svoj tím zo súťaže. Ročník 1930/31 sa dohral, dokonca existovali plány na rozšírenie ligy, ale na jar sa Veľká depresia ešte viac prehĺbila a to znamenalo klinec do rakvy veľkej ABL-ky. Myšlienka veľkej národnej profiligy bola mŕtva a basketbal čakali v 30. rokoch ťažké časy. Ligy, ktoré vznikli, boli z veľkej časti regionálne, ďalší pokus o skutočne národnú basketbalovú súťaž prišiel až v 1946 v podobe Basketbalovej Asociácie Ameriky. Rosenblum ale podkošový šport neopustil a v tých rokoch sponzoroval Celtics (po angažovaní Lapchicka a spol. sa tím Clevelandu začal neoficiálne prezývať Rosenblum Celtics), ktorí sa znova vydali na púť Amerikou a predvádzali svoje umenie všade tam, kde o nich bol záujem. A neskôr, v rokoch 1941 až 1946, každoročne organizoval svoj vlastný turnaj pre top profitímy – Max Rosenblum Invitational Pro Basketball Tournament. Výťažok z turnaja pravidelne venoval clevelandským športovým organizáciám.

Rosenblumovi Original Celtics – profi basketbaloví šampióni sveta

Halasov klub Chicago Bruins skončil tiež. Bruins sa počas šiestich rokov ani raz neprebojovali do play-off a neujala sa ani interesantná inovácia Halasa, vo footballe známeho ako skvelého inovátora. V 1931 dal vytvoriť špeciálnu bielu basketbalku, s ktorou Chicago odohralo jeden zápas. Miestne noviny ju nazvali „ghost ball“. Domáci fanúšikovia sa predtým sťažovali, že kvôli rýchlym prihrávkam niekedy strácajú loptu z dohľadu... Halas obnovil družstvo Bruins až o osem rokov neskôr a prihlásil ho do NBL. Tá patrila spolu s obnovenou ABL (môžeme ju označiť ako ABL II) k dvom popredným basketbalovým ligám tej éry. ABL II mala s pôvodnou ABL mnohé spoločné väzby a aj keď to bola menšia regionálna súťaž, do roku 1937 (vznik NBL) v nej hrávali tí najlepší belosi v krajine.

ABL II trvala od 1933 do 1946, v tomto období súťaži najviac kraľovalo mužstvo Philadelphia Sphas (sedem titulov) a objavil sa v nej tím Baltimore Bullets, ktorý sa roku 1947 pripojil k BAA/NBA. Bullets sú jediným tímom v histórii NBA, ktorý vyhral aspoň jeden titul a už neexistuje. Medzi problémy ABL od počiatku jej existencie patrilo i časté sťahovanie klubov z jedného mesta do druhého a pomerne hojné experimentovanie s pravidlami, napríklad v ABL-ke II bola hracia doba rozdelená na tri pätnásť minútové tretiny, zatiaľ čo pôvodne sa v ABL hralo na dva polčasy po dvadsať minút. V 40. rokoch prišla svetová vojna, čo si taktiež na lige vybralo daň. Po skončení vojny bola síce v relatívne dobrom stave, ale zrodenie ambicióznej BAA prinieslo slabšie kádre, menšie divácke návštevy a klesajúcu ziskovosť tímov. Od ročníka 1946/47 bolo jasné, že ABL nemôže konkurovať NBL a BAA. Stala sa nižšou súťažou a slúžila v podstate ako farmárska liga pre niektoré kluby BAA/NBA (kluby z ABL III často hrávali predzápasy mužstvám z BAA). Najúspešnejším tímom týchto rokov boli Wilkes-Barre Barons, z titulu sa tešili celkovo trikrát. Začiatkom 50. rokov si ABL horko-ťažko udržiavala status najväčšej nižšej ligy a po sezóne 1952/53 bolo zjavné, že absolútny koniec je blízko. Prezident O’Brien sa počas leta snažil o reorganizáciu, ale jeho snaha vyšla navnivoč. V októbri vydal vyhlásenie, že liga pozastavuje činnosť – zhruba mesiac po úmrtí Maxa Rosenbluma...

***

Hráči ABL s koreňmi v Česku a na Slovensku:

* Frank Shimek (1900–1991)

Tímy v ABL: Fort Wayne Caseys, 1925/26, Fort Wayne Hoosiers, 1926–1931, Boston Trojans, 1934/35, Kingston Colonials, 1935/36

Štát narodenia: Iowa

Rodič: prominentný profesor a naturalista Bohumil Shimek, ktorý sa priatelil s Tomášom G. Masarykom a pracoval pre nezávislosť Československa

* Steve „Red“ Barak (1905–1987)

Tím v ABL: Chicago Bruins, 1925–1928 a 1930/31

Štát narodenia: Rakúsko-Uhorsko (Barak sa narodil vo Vojvodine, keď mal päť rokov, emigroval s rodičmi do Ameriky, jeho otec bol etnický Nemec, ktorého predkovia žili na Morave)

Rodičia: Karl Barák a Anna Mária Pázmán, obaja z Vojvodiny (zdroje: Peach Basket Society, Ancestry.com a MyHeritage.com)

* Joe Lapchick (1900–1970)

Tímy v ABL: Brooklyn Celtics, 1926/27, New York Celtics, 1927/28, Cleveland Rosenblums, 1928–1930, Toledo Red Men, 1930/31 ... hrajúci tréner Rosenblums v jeseni 1930 ... 4x šampión ABL (1927, 1928, 1929, 1930)

Štát narodenia: New York

Rodič z Česko/Slovenska: Josef Lapčík z Moravy (matka Františka Kašíková bola etnická Češka narodená v Rusku)

* Frank „Dutch“ Krizenecky (1904–1950)

Tím v ABL: Chicago Bruins, 1927/28

Štát narodenia: Illinois

Pôvod: český

* John „Taxi“ Tackach (1911–1989)

Tímy v ABL: Brooklyn Visitations, 1934/35, Passaic Reds, 1935/36 ... šampión ABL (1935)

Štát narodenia: New Jersey

Pôvod: slovenský

* Joe Polcha (1917–1959)

Tímy v ABL: Brooklyn Visitations, 1937/38, Brooklyn Visitations a Troy Haymakers, 1938/39, Troy Celtics, 1939/40, Baltimore Bullets, 1940/41, Troy Celtics, 1946/47

Štát narodenia: New York

Rodičia z Česko/Slovenska: Jozef Polča a Sofia

* Tony Zaycek (1915–1999)

Tímy v ABL: New York Jewels, 1938/39, Jersey City Atoms, 1947/48 ... šampión ABL (1939)

Štát narodenia: New Jersey

Rodičia z Česko/Slovenska: Šimon Zajček a Júlia Žáčková z Bratislavy

* Johnny Danyo (1919–1993)

Tímy v ABL: New York Americans, 1943/44, Elizabeth Braves, 1946/47

Štát narodenia: New Jersey

Rodičia z Česko/Slovenska: Andrej Daňo a Anna

* Eddie Ondrasik (1920–2009)

Tím v ABL: Paterson Crescents, 1946/47 ... zaujímavosťou je, že vraj mal oňho záujem Red Auerbach, ktorý vtedy koučoval Washington Capitols v BAA

Štát narodenia: New Jersey

Rodičia z Česko/Slovenska: Jozef Ondrášik z obce Hôrka a Anna Jankovičová

* Charlie Lacina (1922–2007)

Tím v ABL: Troy Celtics, 1946/47

Štát narodenia: New York

Pôvod: český

* Bill Chanecka (1924–2010)

Tímy v ABL: Wilkes-Barre Barons, 1947–51, Carbondale Aces, 1951/52 ... 2x šampión ABL (1948, 1949) ... 2x MVP ligy (1948, 1949) ... v marci 1949 dal 58 bodov (strelecký rekord ABL)

Štát narodenia: New York

Rodičia z Česko/Slovenska: Pavol Chanečka z obce Kopčany a Zuzana Lauková z obce Lisková

* Steve Chanecka (1918–2000)

Tím v ABL: Wilkes-Barre Barons, 1947–51 ... hrajúci tréner 1949/50 ... 2x šampión ABL (1948, 1949) ... brat Billa Chanecku

Štát narodenia: New York

* John Rusinko (1925–2013)

Tímy v ABL: Wilkes-Barre Barons, 1947/48, Bridgeport Newfield Steelers, 1948/49, Allentown/Carbondale Aces, 1950/51 ... šampión ABL (1948)

Štát narodenia: Pensylvánia

Rodič z Česko/Slovenska: Mária Harasimová

* Dick Holub (1921–2009)

Tímy v ABL: Paterson Crescents, 1948–50, Bridgeport Aer-A-Sols, 1950/51, Middletown Guards, 1951/52 ... najlepší strelec ABL (1949)

Štát narodenia: Wisconsin

Pôvod: český

* Dan Kraus (1923–2012)

Tím v ABL: Scranton Miners, 1948/49

Štát narodenia: New York

Pôvod: česko-židovský

* Matty Forman (1929–1991)

Tímy v ABL: Bridgeport Aer-A-Sols, 1950/51, Bridgeport Roesslers, 1952/52, Middletown Guards, 1952/53

Štát narodenia: Connecticut

Pôvod: slovenský (rodičia jeho matky boli Slováci)

* Andy Skvoretz (1924–1988)

Tím v ABL: Carbondale Aces, 1951/52

Štát narodenia: Pensylvánia

Rodičia z Česko/Slovenska: Jozef Škvorec z obce Prievaly a Katarína Tomeková z obce Cerová

* Joe Kubachka (1924–2012)

Tím v ABL: Manchester British Americans, 1951–53 ... šampión ABL (1953) ... zaujímavosťou je, že v 50. rokoch hrával v prípravných zápasoch proti Bostonu Celtics, vďaka čomu sa spriatelil s niektorými hráčmi Bostonu a neskôr pomáhal v letných kempoch Celtics

Štát narodenia: Pensylvánia

Rodičia z Česko/Slovenska: Ján Kubačka z obce Párnica a Katarína Pavolková

* Frank Sebest (1923–2010)

Tím v ABL: Elmira Colonels, 1952/53

Štát narodenia: New Jersey

Rodičia z Česko/Slovenska: František Šebest a Anna

Stojí ešte za zmienku, že viacerí z týchto mužov (podobne ako hráči z NBL) bojovali v druhej svetovej vojne. Za všetkých spomeniem Polchu, ktorý bol v lete 1941 povolaný do americkej armády. Bol umiestnený na Havaji a v decembri prežil japonský útok na Pearl Harbor. Následne bojoval v rôznych bitkách v Pacifiku, kde mu počas bitky o Saipan (v lete 1944) objavili vážnu chorobu pľúc. Po vojne sa ešte vrátil nakrátko do ligy, ale jeho zdravotný stav sa pomaly zhoršoval a v 42 rokoch tejto chorobe podľahol.