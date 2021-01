Jablká a koše Franka Kudelku, prvého etnického Čecha v NBA

Spolu s prvým etnickým Slovákom v NBA Chipsom Sobekom sa na jeseň 1949 objavil v lige aj Apples Kudelka, ktorého jedny noviny opísali ako „Adonisa českého pôvodu“. Obaja hráči s „jedlými“ prezývkami sa tak zapísali do histórie...

Frank Kudelka (číslo 21) a Celtics na začiatku 50. rokov. (Boston Celtics)

O Kudelkovi sme spolu s Petrom Závozdom napísali do Lidových novín, tu je pár vecí, ktoré sme v článku nespomenuli:

* S Kudelkovým synom Frankom Stevenom ma spojila Dana Kudelka, Applesova vnučka. „Aj keď som nikdy nemala to potešenie zažiť energiu môjho starého otca, o ktorej každý, kto ho poznal, hovorí s veľkým uznaním, hrdo reprezentujem všetko, za čo sa staval. Meno Kudelka je aj vďaka nemu ctihodné. Dúfam, že jedného dňa navštívim Českú republiku a ponorím sa hlbšie do koreňov mojich predkov.“ Díky ešte raz, Dana!

Dana Kudelka. České gény sa nezaprú :D (Dana Kudelka Instagram)

* Vďaka patrí aj Daninmu bratovi Frankovi (ďalší Frank v rodine!): „Cítim hrdosť, ktorú má môj oco na svojho otca, na to, že bol v NBA a All-American na vysokej škole. Môj dedo bol jedným z priekopníkov svojho športu. Bez chlapov ako on by nebol basketbal tak uznávaný, ako je dnes.“

* Interview s Frankom S. Kudelkom a jeho kamarátom Grantom Gruberom sa uskutočnilo v utorok 22. decembra. Keďže som práve v ten deň nebol doma, zastúpil ma a rozprával sa s nimi Honza Moucha z Basket 101. Ak máte radi basket, určite mu dajte odber. Mimochodom, Honza urobil v novembri skvelý rozhovor s Jeffom Bzdelikom.

Horné štyri fotky sú z Kudelkovej vysokoškolskej kariéry, dolné z pôsobenia v NBA (prvé dve zľava v drese Stags, nasleduje Kudelka so 7 Upom v drese Caps a foto úplne vpravo je z angažmánu v Bullets).

* Niektoré fotografie z koláže (plus niektoré články o Applesovi z dobových novín) mi vyhľadal a poslal Christian Figueroa. Christian je prasynovec legendárneho funkcionára Lea Ferrisa, ktorý sa snaží o to, aby jeho prastrýka zvolili do Basketbalovej siene slávy. Malo sa tak stať už dávno, ale to je iný príbeh...

* Kudelkovi rodičia, Moraváci František (1886–1974) a Jana (1896–1976), prišli do Ameriky loďou z Juhoslávie, zosobášili sa v Utahu v r. 1918. Ich dcéra Helen, Applesova staršia sestra, bola právna tajomníčka, mala rada rybárčenie, golf, cestovanie, tanec, bridž a sledovanie konských dostihov.

* Kudelka slúžil počas 2. svetovej vojny v americkej Pobrežnej stráži; tri a pol roka v muničnom nákladnom depe v Kalifornii, okrem pár mesiacov, keď bol na východnom pobreží USA v Baltimore.

* Ako vysokoškolák hral za amatérsky klub z Oaklandu Borlo AC.

* Po basketbalovej kariére pracoval dlhé roky v kancelárii starostu San Francisca, na oddelení výstavby.

* Malá zaujímavosť: Počas Kudelkovej športovej kariéry písal o basketbalových zápasoch novinár zo štátu New York Frank (Franz) Josef Kudelka, rodák z Moravy.

* Poznámka o prvom Čechoameričanovi v BAA: Starí rodičia Dicka Holuba sa volali Václav Holub a Marie Černá.

* Fotky, ktoré nasledujú, mi poslal Frank Steven (trochu škoda, že nenašiel žiadnu fotku svojich českých starých rodičov):

Apples Kudelka, hviezda tímu Chicago Stags. Jeseň 1949.

Kudelka v drese Celtics. Číslo 21 neskôr v Bostone preslávil Bill Sharman.

Kudelka na obálke zápasového bulletinu.

Kresba Kudelku z 1981. Apples bol veľkým fanúšikom Michaela Jordana a Chicaga Bulls. Rovnako ako geniálny Air Jordan, aj on navždy zostane súčasťou histórie najlepšej basketbalovej ligy sveta a histórie basketu vo Veternom meste.

* Kudelkova basketbalová kariéra *

1940–1943 -- stredná škola Lowell High School v San Franciscu

1943/1944 -- armádne tímy San Francisco Surf Riders a Alameda Sea Lions

1946–1949 -- kalifornská vysoká škola St. Mary's College (ako tretiak dostal ocenenie Third-Team All-American)

1949/1950 -- Chicago Stags (klub po sezóne skončil; Frank bol pridelený ku Capitols v tzv. dispersal drafte, v ktorom si tímy NBA rozdelili hráčov Stags)

1950/1951 -- Washington Capitols (klub sezónu nedohral a zanikol; v dispersal drafte získal Kudelku Boston) a Boston Celtics (pred ďalšou sezónou bol Kudelka predaný do Bullets)

1951/1952 -- Baltimore Bullets (Frankova strelecky najlepšia sezóna, v priemere dával 9,3 bodu na zápas)

1952/1953 -- Baltimore Bullets a Philadelphia Warriors (Baltimore ho počas sezóny predal do Philadelphie, tam hral vyše mesiaca, potom ho Warriors prepustili)

1953/1954 -- Washington Generals (súperi Harlem Globetrotters)