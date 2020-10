Easy John Ezersky a hráči a tréneri NBA so slovenskými či českými rodičmi

Českí a slovenskí basketbaloví fanúšikovia samozrejme poznajú Petrušku, Zídka ml., Welscha, Veselého a Satoranského. Ktorí hráči NBA ešte mali českého či slovenského rodiča? Prvým bol chlap, ktorý prežil peklo a masaker Dňa D...

Minulý týždeň sa mi – v podstate úplne náhodou – podarilo nájsť ďalšieho ex-NBA hráča pre CSABHOF. John Ezersky sa narodil roku 1922 Slovenke Sofii. Ich rodina v tom čase bývala v newyorskom Manhattane, kde prišli z Pensylvánie. Sofia pochádzala zo spišskej dediny Vikartovce. Johnny dostal meno po starom otcovi Jánovi a vyrástol z neho výborný športovec. Na strednej škole, ktorú neskoršie preslávil legendárny Lew Alcindor a.k.a. Kareem, bol hviezdou v basketbale i bejzbale. V poslednom ročníku si tento statný strelec zahral s mladším bratom Alexom, taktiež veľkým talentom. O Johnnyho mali záujem kouči z najlepších univerzít v okolí, ale nakoniec na tomto leveli nehral, bol totiž obvinený z toho, že nedovolene prijal peniaze. Ezersky sa potom pokúsil o kariéru v bejzbale, ktorý bol jeho prvou láskou. Bol na skúške v klube MLB Detroit Tigers, ale do tímu sa nedostal a onedlho sa vrátil späť do New Yorku, kde začal robiť taxikára. To bolo v roku 1941. Nasledujúci rok ho povolali do U.S. Army a na jar 1944 sa zúčastnil slávnej operácie Overlord, jednej z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Spojenecké jednotky sa vtedy 6. júna vylodili v Normandii a jedným z vojakov-hrdinov bol aj Ezersky. Slúžil v tankovej divízii ako vodič trucku a jeho úlohou bolo priviezť na pláž Omaha kanistre paliva. Neskôr, keď americká armáda prenikla do Nemecka, bol Ezersky členom posádky tanku. Ako asistent vodiča mal na starosti guľomet a plameňomet.

Po prepustení z armády sa Johnny vrátil k basketbalu. V 1946 a 1947 hrával v ABL za newyorských Gothams, v jeseni '47 skúšal šťastie v NBL v illinoiskom tíme Blackhawks, kde však dlho nevydržal – ťahalo ho to späť na východné pobrežie za jeho milou. „Bol som zaľúbený do jedného malého židovského dievčaťa,“ spomínal Ezersky o mnoho desaťročí neskôr na ženu, ktorá sa stala jeho prvou manželkou. V tom roku bol tiež draftovaný do vtedajšej novej ligy BAA. Z celkovo 22. miesta si ho vybral tím Boston Celtics, ale nakoniec na neho získal práva klub Providence Steamrollers, ktorý mu dal šancu a Johnny si tak v priebehu necelých troch rokov vyskúšal už tretiu profiligu. Jeho ďalším tímom v BAA boli Baltimore Bullets a po tomto angažmáne sa predstavil v drese Celtics, kde sa mu darilo najviac – ako krídlo dával v priemere 10 bodov na zápas. V roku 1949 sa zlúčením BAA a NBL vytvorila NBA; Ezersky začal ročník v Bostone, ale po Novom roku ho znovu získal Baltimore. V ďalšej sezóne nasledoval návrat do ABL, kde sa hneď stal najlepším strelcom ligy. Ponuka z NBA ale už neprišla (v BAA/NBA odohral celkovo 135 zápasov) a Johnny sa po sezóne 1951/52 rozhodol ukončiť basketbalovú kariéru.

Znova sa stal taxikárom – tentoraz na plný úväzok, najskôr v NYC, od 80. rokov v kalifornskej Bay Area, kam sa presťahoval so svojou druhou manželkou. Vodičom taxíka bol až do roku 2000, takmer 50 rokov. Keď sa ako dôchodca rozpomínal na svoju pracovnú kariéru, spomenul jednu vtipnú historku. V Bostone ho trénoval drsný kouč Alvin „Doggie“ Julian, ktorý zvykol hráčom hovoriť, že ak sa budú na ihrisku flákať, rýchlo v lige skončia a stanú sa niekde taxikármi. Ezersky raz v New Yorku zazrel z taxíka svojho bývalého spoluhráča Johna Bacha (mimochodom, v 90. rokoch bol asistentom trénera Phila Jacksona v Chicagu Bulls) a zatrúbil naňho. Nato sa stiahlo okienko na aute a Ezersky zakričal: „Povedz tomu SOB-ovi [son of a bitch, sukin syn] Julianovi, že jeho predpoveď sa naplnila.“ Ezersky tvrdil, že podobných zábavných historiek má milión. V 2007 poskytol niekoľko rozhovorov, keďže v tom roku NBA konečne schválila penzie pre profi basketbalových priekopníkov ako Ezersky, hráčov z pred roku 1965, ktorí hrali v lige menej ako päť sezón. Ezersky spolu s ďalšími bojoval za vyplácanie dôchodkov pre basketbalistov, ktorí neboli začlenení do dôchodkového fondu NBA. Trvalo dlhých 19 rokov, kým sa im dostalo zadosťučinenia. Požiadavka piatich rokov sa znížila na tri, čo bola pre Ezerského veľmi radostná správa. Mal len malý dôchodok a bol v dlhoch. „Som bez peňazí,“ vravel. Preto odišiel na dôchodok až v 78 rokoch; každé ráno vstával o štvrtej a z mesta Walnut Creek, kde býval v synovcovom byte, sa vybral na dvanásťhodinovú šichtu do neďalekého San Francisca. Ezersky dokonca vo veci dôchodkov pre basketbalových priekopníkov svedčil pred Kongresom, ale musel čakať takmer ďalšiu dekádu, kým niečo od NBA dostal. Už ani nedúfal. „Prekvapilo ma to. Toto bude ako vyhrať v lotérii. Som taký vďačný,“ hovoril Ezersky, ktorého počas kariéry prezývali Easy John. A vtipne dodal: „Aspoň budem mať dosť na peknú kremáciu.“

Pohoďák John sa teda v posledných rokoch života mohol usmievať a nerobiť si starosti, že keď umrie, jeho žena sa dostane na mizinu. „Naozaj verím, že Boh ma dal na Zem, aby som hral basketbal. Byť súčasťou a začiatkom niečoho, čo ma urobilo hrdým, to všetko stálo za to. Bol som súčasťou niečoho skvelého: profi basketbalu. Vo vojne sme museli byť tímovými hráčmi. Basketbal je rovnaký. Prispieva to k tomu, aby ste boli úspešní.“ Ezersky, ktorý za zásluhy o oslobodenie Francúzska obdržal od francúzskej vlády zlatú medailu, skonal pred ôsmimi rokmi.

Taxikár Ezersky spomína na svoju kariéru v NBA. (Chronicle / Michael Maloney)

* John Ezersky *

Narodenie: marec 1922

Úmrtie: február 2012

Výška a pozícia: 191 cm, forward/guard

Tímy v BAA/NBA: Providence Steamrollers, Baltimore Bullets a Boston Celtics

***

Hráči a tréneri NBA s aspoň jedným rodičom Čechom alebo Slovákom

* Kouč Joe Lapchick, 1947–1956 (Josef Lapčík z Moravy)

* John Ezersky, 1948–1950 (Sofia Karabínová zo Slovenska)

* Kouč John Kundla, 1948–1959 (Ján Kundľa a Anna Marjančíková zo Slovenska)

* Chips Sobek, 1949–1950 (Juraj Sobek a Anna Polčinová zo Slovenska)

* Frank Kudelka, 1949–1953 (František Kudelka a Jana Belková z Moravy)

* Bill Mlkvy, 1952–1953 (Ján Mĺkvy a Margaréta Gerhartová zo Slovenska)

* John Havlicek, 1962–1978 (František Havlíček z Čiech)

* Don Kojis, 1963–1975 (Jiří Koiš a Anežka Koubková z Čiech)

* Mike Smrek, 1985–1992 (František Smrek zo Slovenska)

Tu ešte spomeniem Chucka „Milujem-babičkine-koláče“ Mencela (1955–1957), ktorého starí rodičia z otcovej strany (Mencl a Jirásková) pochádzali z Čiech a starí rodičia z matkinej strany (Urban a Hostýnková) z Moravy.

***

P.S.: Ak by sa našiel (teraz alebo niekedy v budúcnosti) podobný blázon ako ja a chcel by sa pokúsiť nájsť nejakého bývalého hráča NBA s čs. koreňmi, môžete postupovať takto:

-- dajte si stránku Basketball Reference, tam sú kádre mužstiev od prvej sezóny (asi najlepšie je dať si nováčikov sezóny, týmto spôsobom je to prehľadnejšie ako rozklikávať jednotlivé tímy, nováčikom je hráč len raz)

-- užitočná vec: mapa priezvisk na svete, v Česku a na Slovensku

-- máte hráča a jeho rok a miesto narodenia (plus prípadne rok úmrtia), môžete ho najskôr vyhľadať v U.S. Censuse 1940 (neplatí o ľuďoch narodených po tomto roku), tam sa pri ňom možno objavia aj jeho rodičia – ak s nimi v tej dobe ešte býval – a informácia o ich rodisku

-- potom je dobrá webstránka MyHeritage, kde dáte meno a priezvisko do linku a vyhodí vám všetkých ľudí, ktorí sa tak volali; zvyčajne sú pri nich ich deti a rodičia (plus niekedy aj súrodenci) a ich rodiská

-- asi najlepšie je hľadať cez Ancestry, kde napíšete meno plus priezvisko – následne vyhľadáte človeka, ktorého potrebujete, zvyčajne pri ňom bývajú mená oboch rodičov za slobodna a roky, kedy žili; dá sa prirodzene vyhľadávať aj ďalej do minulosti, napr. zadáte meno a rodné priezvisko matky a mali by sa zobraziť jej rodičia a štát, kde sa narodili (ideálne je, keď tam je aj presné miesto narodenia, lebo ak tam je len, dajme tomu, Austria či Austria-Hungary, treba urobiť ďalšie hľadanie), atď.

Hráčov s priezviskami, ktoré nájdeme aj u nás, som všetkých skúmal (samozrejme, mohlo sa stať, že som niečo prehliadol/nenašiel), šanca bude hlavne pri nečeskoslovenských priezviskách, u hráčov, ktorí mali slovenskú/českú matku alebo našich starých rodičov z matkinej strany (ako napr. slávny Pat Riley). Možno niekedy začnem postupne preverovať rodičov každého jedného hráča v histórii NBA, ale to by som potreboval minimálne takých piatich spolupracovníkov a štátne dotácie :D