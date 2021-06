Kily Kropilák Jordana nezblokoval :(

Chvíľu som rozmýšľal, či tento blog napísať. S pánom Kropilákom som si vymenil pár emailov a vždy bol nápomocný. Aj pre mladších basketbalových nadšencov, ktorí ho nikdy nevideli hrať naživo, je Kily ikona slovenského basketbalu,

azda najväčšia slovenská legenda v histórii tohto športu. Pamätníci sa rozplývajú o jeho zlatej ruke a výnimočných výkonoch a tento týždeň bude uvedený do panteónu svetového basketbalu, Siene slávy FIBA. Patrí mu OBROVSKÁ gratulácia.

Pamätám si, ako sme sa pred niekoľkými rokmi s kamarátmi nadšene bavili o bájnom okamihu z nadpisu – práve táto historka z Kropilákovej kariéry je vari najviac zapamätateľná. Slovák – náš Slovák – zblokoval fantastického Michaela Jordana! Úžasný moment! Celé tie roky som si predstavoval túto akciu nejak nasledovne: mladý superatletický Mike sa rúti ku košu, odráža sa, letí vzduchom . . . a vtom sa zjaví Kropilákova paža a nekompromisne vyráža loptu z Jordanovej ruky a posiela ju mimo ihriska. Lenže... žiadny takýto blok sa nekonal.

V Česku sa pripravuje druhý diel basketbalovej knihy Nebáli se své odvahy a keďže autorom Bažantovi a Závozdovcom tak trochu vypomáham a v knihe chcú mať aj tie najväčšie slovenské osobnosti, dostal som úlohu spísať Kilyho profil (najlepší slovenskí basketbalisti od 80. rokov do rozdelenia federácie, Kropilák, Rajniak, Žuffa a Matický). Samozrejme som si prezrel články o S.K. Začali na mňa vyskakovať nadpisy ako „Blokol som Jordana“, „Kropilák dal čapicu Jordanovi“ či „Kily zblokoval Jordana“. Opäť som si začal predstavovať tento legendárny blok a skúsil som ho znova vyhľadať na YouTube (hľadal som ho tam už pred pár rokmi, ale vtedy som nenašiel nič). A na moje prekvapenie sa mi tam objavilo video zo ženevského zápasu Európa verzus USA. Video celého zápasu z júna 1982, ktoré tam niekto zavesil minulý rok. Zápasu, v ktorom mal Kropilák bloknúť Jordana. Super, pomyslel som si. Konečne uvidím ten blok!

Pozrel som si celý zápas a žiadny taký blok som nevidel. WTF? Možno som to len prehliadol. Zápas som si pustil odznova. Zase nič. Poslal som link Petrovi Závozdovi i Ondřejovi Motejlkovi a.k.a. CrunchTime, pozreli si to a ani oni tam ten „swat“ nezazreli. Potom som zapol odvetu tohto zápasu, ktorá sa hrala o pár dní neskôr v Budapešti. Tam (čas vo videu od 39:05) dal Kropilák blok číslu 9 (Michael Payne) a následne mu odpískali goaltending na strelu hráča číslo 13 (Jim Thomas). Takže ani v tomto stretnutí žiadny Kilyho blok na Jordana. Jediný Kropilákov blok v prvom zápase prišiel (čas vo videu 9:15) proti #6 Earlovi Jonesovi. Asi to ani nebol blok, ale keďže kvalita obrazu je nič moc, nedovolím si to tvrdiť stopercentne (aj keď by to neklasifikovali ako blocked shot, Kropilák vyskočil a zabránil protihráčovi v skórovaní pohybom svojej ruky, Jones najmä vďaka tomu netrafil). Sakra... moje sklamanie bolo značné. #ZivotBasketbalovehoFanatika Stano Majkla nezblokoval. Prečo potom hovoril, že...

Kropilákov fantómový blok v slovenských médiách:

TASR: Kropilák rád spomína na americké hviezdy: Blokol som Jordana

apríl 2011

„Ja som bol špecialista na blokovanie a raz sa mi ho podarilo bloknúť. Tak si teraz môžem povedať, že som blokol Jordana,“ pousmial sa Kropilák.

Pravda: Kropilák dal čapicu Jordanovi a hral aj na betóne

M. Mašľany, február 2017

...v roku 1982 v jednom z takýchto súbojov zblokoval aj fenomenálneho Michaela Jordana. Kropilák: „Mladí chalani sa asi zasmejú, ale je pravda, že som mu dal čapicu.“

SME: Strelu zblokoval aj Jordanovi

P. Fukatsch, jún 2017

„Ja som bol špecialistom na blokovanie a raz mi to vyšlo aj proti nemu. Môžem si povedať, že som dal čapicu Jordanovi,“ vravel v jednom z rozhovorov pre SME Kropilák.

Denník N: Športová legenda Kropilák: zblokoval Jordana, Husák ho pustil do USA, Rusko mu ublížil

M. Červený, december 2018

(Exkluzívny obsah pre predplatiteľov.)

Pravda: Legendárny Kily zblokoval Jordana, no obdivoval Magica

M. Mašľany, december 2018

„Je príjemné, keď sa môžete pochváliť, že ste zblokovali Jordana,“ usmeje sa Kropilák. „Mal vtedy devätnásť a všetci hovorili, že z neho bude hviezda NBA.“

denník Šport

T. Grosmann, december 2018

Na ihrisku sa okrem iného rád sústreďoval na blokovanie streľby súperov. Takúto „čapicu“ raz nasadil aj Michaelovi Jordanovi...

Šport: Stanislav Kropilák nadelil mladému Jordanovi blok, viac mu imponoval Magic Johnson

A. Solga, apríl 2020

Popri všetkom, čo ste na palubovkách zažili, čo ste dokázali, pôsobí blok, ktorý ste „nadelili“ Jordanovi, ako epizóda. Ako si na tú epizódu spomínate s odstupom 38 rokov?

„Spomínam si, že som ho zblokoval. Hľadal som aj na youtube zápas zo Ženevy, kde som mu ten dekel dal, no neviem sa k nemu dostať. Stretnutie, ktoré sme hrali o dva dni neskôr v Budapešti, mám nahraté celé. Tam som s ním tiež prišiel do kontaktu. Ale ten blok zo Ženevy som už potom nevidel a nedá sa povedať, že si ho detailne pamätám. Potom mi chalani, spoluhráči z výberu európskych hviezd, vraveli, že som zblokoval toho najlepšieho, ktorý smeruje do NBA.“

Basketbalový redaktor (a PR manažér Interu Bratislava) Solga v jednom podcaste hovoril, že sa o tom bloku bavil s Kropilákom viackrát. Kropilák mu vraj povedal, že si dobre vybavuje iba reakciu spoluhráčov po zápase. Sú asi len tri možnosti:

(1.) Kily si to zle pamätal. Predsa len tomu je už 30+ rokov, čo je dlhá doba; v kariére rozdal mnoho blokov a v tých dvoch stretnutiach si aspoň jeden blok pripísal (a Payne bol rovnako ako Jordan černoch), čiže mohlo sa mu to v pamäti popliesť. To je, myslím, normálne. Sám som bol športovec a keď sa rozpomínam na obdobie spred 20 rokov, moc detailov si nepamätám :D

(2.) Kily chcel svoju story proti M.J.-ovi trochu prikrášliť a fabuloval. Pomyslel si, ten zápas sa „stratil“, už nikdy ho neuvidí žiadny našinec, takže tento skvelý – aj keď vymyslený – basketbalový moment bude navždy súčasťou dejín česko-slovenského basketu. Na to sa dá pozrieť z dvoch uhlov pohľadu. Okej, nie je to pravda, ale je fajn, že sa o tom písalo, pre náš basket je každá medializácia dobrá. Ale určite sa nájdu aj takí, ktorí začnú vykrikovať, že Kropilák klamal.

(3.) Nejakým zázrakom sa práve Kropilákov obranný zákrok proti Jordanovi nepodarilo zachytiť na kameru. Táto eventualita je ale prakticky nulová, na videu je celých 40 minút zápasu.

Na záver: Nič strašné sa nestalo. Vek odnáša všetko, aj pamäť, ako povedal Vergílius. Kropilák zostane športovou legendou aj bez Jordanbloku. Len škoda pre mňa, na tú „čapicu“ som sa tešil...

P.S.: Kropilákovi sa v tom ženevskom zápase veľmi nedarilo. V tom budapeštianskom hral lepšie. Jeho najväčšími highlightmi v útoku boli podľa mňa obojručný smeč z protiútoku a parádna strela po otočke z odskoku.